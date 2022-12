Oorlog in Europa en twijfels over de thuisbasis: het bewogen jaar van de Drentse militairen

De oorlog in Oekraïne, de mogelijke sluiting van de Johan Willem Frisokazerne en een wekenlange militaire oefening op meerdere plekken in de provincie. De Drentse militairen hebben een bijzonder jaar achter de rug. En door de nieuwe dreiging uit het oosten staat Defensie weer volop in de schijnwerpers.

In één klap zette Rusland op 24 februari de verhoudingen in de wereld volledig op zijn kop. Er is sinds lange tijd weer oorlog in Europa en dat heeft gevolgen voor militairen in de rest van Europa. Ook voor de militairen in Drenthe.

Signaal aan Rusland

De militairen die gelegerd zijn in Havelte en Assen kregen elk op hun eigen manier te maken met de Russische invasie. Oekraïne is geen lid van de NAVO en dus hoefden er geen Nederlandse troepen naartoe om tegen de Russen te vechten. Maar mocht Rusland tóch de NAVO-grens oversteken, dan moeten ook Drentse militairen paraat staan.

Militairen van de 11 Luchtmobiele Brigade uit Assen vertrokken daarom in mei voor een NAVO-oefening naar Roemenië. Dat land is wel lid van de NAVO en bovendien grenst het aan Oekraïne. Met meer troepen langs die grens wilde de NAVO aan Rusland een signaal afgeven: geen stap verder dan Oekraïne.

Missie Roemenië

Het belang van dat signaal werd nog eens extra onderstreept toen het kabinet in de zomer besloot om de oefening om te zetten in een missie. De Luchtmobiele Brigade maakt sindsdien onderdeel uit van de internationale flitsmacht van de NAVO. Dat houdt in dat zij als eerste in actie komen op het moment dat Rusland NAVO-gebied bedreigt.