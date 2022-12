Geen preek, maar een praatje: Kerst voor ongelovigen is terug

Veel muziek, geen preek, maar wel een praatje. Na twee jaar afwezigheid is de bijeenkomst Kerst voor ongelovigen weer terug op het Koopmansplein in Assen.

Rond elf uur 's ochtends druppelen de eerste mensen binnen in de tent naast de schaatsbaan op het Koopmansplein. Wat personeel zet alvast spullen klaar voor bezoekers die later op de dag komen. Iets verderop is stadspredikant Bert Altena zich aan het voorbereiden. Hij organiseert de kerstbijeenkomst voor mensen die niet gelovig zijn.

"Iedereen verdient een mooie Kerst, ook als je niet kerkelijk bent", vertelt hij. Altena wil vooral voor verbinding zorgen tussen mensen. "Heel af en toe vertel ik wat, het is echt geen lange preek. Het moet ook allemaal niet te serieus worden."

Bijpassend muziekje

De band Opa's Kunstgebit zorgt daarom voor wat luchtige intermezzo's. "Na elk kort praatje spelen zij een nummer. Dat maakt het ook een stuk gezelliger", zegt Altena.

Kerst is volgens de stadspredikant een feest om hokjes en bubbels te doorbreken. "Het is een feest van verbondenheid", gaat Altena verder. "Of je nou gelovig bent of niet, iedereen mag Kerst op zijn of haar eigen manier ervaren. Die boodschap hoop ik vandaag mee te geven."

Een vrouw die de bijeenkomst bezoekt, is het met hem eens. "Achter die boodschap kan ik volledig staan." Haar buurvrouw, een aantal stoelen verderop, is voor het eerst bij een kerstbijeenkomst. "Ik kwam het tegen, omdat een vriendin van mij hier ook is. Dus ik dacht: ik pik dit maar mooi even mee."

'Gaat om de gedachte'