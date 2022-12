Bezoekerscijfers Drents Museum hoger dan voor corona: 'Onze rug gerecht'

Het jaar is nog niet helemaal voorbij, maar het Drents Museum in Assen durft inmiddels een schatting te maken van het totaal aantal bezoekers dit jaar. Het museum rekent op zo'n 185.000 bezoekers in 2022 en dat zijn er zo'n 14.000 meer dan in 2019, het jaar waarin corona nog geen rol speelde.

In de coronajaren 2020 en 2021 bleven de bezoekerscijfers van het Drentse Museum steken op 95.000 en 100.000 mensen.

"We hebben onze rug gerecht", stelt museumdirecteur Harry Tupan. "Ondanks de onzekerheden en een lockdown in januari hebben we onze geplande programmering doorgezet en zo ons publiek weer verrast met spraakmakende tentoonstellingen en activiteiten."

Blikvangers

Volgens het Drents Museum waren er dit jaar verschillende grote blikvangers zoals Viva la Frida! - Life and art of Frida Kahlo, de grote archeologietentoonstelling In de ban van de Ararat - Schatten uit het oude Armenië en de tentoonstelling De Nebraschijf - De ontdekking van de hemel.

Herkomst bezoekers

Bij de bezoekerscijfers is ook gekeken naar waar de mensen vandaan komen. 38 procent kwam uit Noord-Nederland, voor het aandeel Drenten komt dit uit op 18 procent. Verder scoorden de provincies Noord-Holland (12 procent), Zuid-Holland (12 procent) en Gelderland (11 procent) hoog.

Vooruitblik 2023

Tupan blikt al vooruit naar 2023: "Persoonlijk kijk ik erg uit naar onze grote Van Gogh-tentoonstelling waarbij voor de eerste keer zijn Drentse periode in de schijnwerpers staat." Op reis met Vincent Van Gogh in Drenthe is vanaf 11 september te zien.