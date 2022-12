De langste glijbaan van Nederland staat in Emmen: 'Hij gaat heel snel'

"Hij is 35 meter en langer bestaat gewoon niet", zegt Jan Willem Naaldenberg van Emmen OnderNul over de overdekte glijbaan die op het Raadhuisplein in Emmen staat. Dat 'ie overdekt is, is maar goed ook, want het regent pijpenstelen deze dag. Dat weerhoudt tientallen kinderen er niet van de klim te maken, om vervolgens op een jutenzak naar beneden te roetsjen.

De glijbaan staat in Emmen in het kader van het winterevenement OnderNul, dat van Emmen winterhoofdstad van Nederland wil maken. Tot en met 8 januari organiseren zij verschillende (winter)evenementen in Emmen. "En dan mag deze langste glijbaan natuurlijk niet ontbreken", aldus Naaldenberg. De glijbaan is veel te vinden op kermissen en kerstmarkten, maar dan voornamelijk buiten Nederland. Trots zegt Naaldenberg: "Maar wij hebben 'm nou gewoon in Emmen staan."

Een setje krijgen

Ashley (8) uit Emmer-Compascuum vindt de glijbaan heel erg leuk. "Hij gaat heel snel", zegt ze. Ze is helemaal buiten adem van het beklimmen van de glijbaanhelling. "Er zit ook water op, en dan ga je nog sneller." Ze glijdt samen met haar zusje Sharona (6) en nog een vriendje. Volgens Naaldenberg ga je vooral heel hard als je boven nog een setje krijgt. Dat zien we terug bij Valentino, die het uitgilt van enthousiasme.

500 kaartjes voor de Voedselbank

Een ritje van de glijbaan is niet gratis. Het kost 2,50 euro. "Maar je kunt ook een strippenkaart kopen, zodat je veel vaker kan", zegt Naaldenberg. "En de exploitant van de glijbaan heeft 500 kaartjes beschikbaar gesteld. Die gaan wij doneren aan de Voedselbank. We willen natuurlijk dat iedereen lekker kan glijden, ook mensen voor wie het minder vanzelfsprekend is om leuke dingen te doen."