Bianca uit Barger-Compascuum is Gouden Buur

"Bianca zorgt voor veel verbinding in onze buurt. Ze organiseert de jeugdsoos met disco en andere activiteiten op vrijdagavond voor jongeren, biedt altijd de helpende hand als ze ziet dat iemand het moeilijk heeft, ze vangt kinderen op en regelt de cake bij de koffie in onze buurtsuper. En dit alles ondanks dat ze het zelf ook niet altijd makkelijk heeft”, aldus Enrico de Vries, die zijn buurvrouw Bianca nomineerde voor de Gouden Buur Award 2019.De afgelopen weken ontving buurtapp Nextdoor meer dan 300 nominaties voor de Gouden Buur Award 2019, waarmee buren in het zonnetje worden gezet die veel betekenen voor een buurt. Deze buren hebben er ieder op een eigen manier voor gezorgd dat er meer plezier, veiligheid en verbinding is in de buurt.De buurtapp wil hiermee buurtbewoners inspireren en bijdragen aan het bouwen van betere buurten. De award wordt in aanloop naar Burendag op 28 september uitgereikt aan de gouden buur in iedere provincie.Het is de derde keer dat buurtapp Nextdoor de Gouden Buur Award organiseert. In 2017 ontving Joanna Doornbos uit Assen de award in Drenthe. Zij heeft de Opruim-dag in het leven geroepen en organiseert de Burendag-festiviteiten.