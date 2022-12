Kledingbank Hoogeveen heeft tijdelijk nieuw onderkomen

De Kledingbank in Hoogeveen gaat verhuizen naar de Vos van Steenwijklaan. Het oude pand langs de Fabrieksweg was namelijk zo lek als een mandje. Het dak zou doorbuigen volgens de organisatie en de ruimtes waren niet meer goed te verwarmen.

Secretaris Johan Veenstra zei in september nog bang te zijn dat ze dakloos zouden worden. Maar die problemen lijken nu verleden tijd. "Dit nieuwe gebouw is 100 meter van het oude pand verwijderd", vertelt hij. Het lijkt in eerste instantie om een tijdelijke oplossing te gaan van één jaar.

'Lekte aan alle kanten'

De Kledingbank betrekt het pand waar het uitgiftepunt voor Oekraïners zat. Mensen konden daar kleding ophalen. Dat punt wordt vanaf 1 januari opgeheven, omdat het niet meer nodig is. Vanwege de verhuizing zijn ze nu gesloten. Op de 23e gaat de Kledingbank open op de nieuwe plek.

De organisatie is in het leven geroepen om mensen die minder te besteden hebben tweedehands kleren te geven. In totaal werken er zo'n dertig vrijwilligers. "Omdat het vorige pand aan alle kanten lekte was het geen veilige omgeving meer", legt Veenstra uit.

