OM eist cel voor doodsbedreigingen in bijzijn van zoontje

De man was gefrustreerd, zei hij tegen de rechters. Zijn relatie was op de klippen gelopen. Hij mocht zijn zoontje niet meer zien en de vrouw wilde in februari weggaan en haar zoontje meenemen. Ze mocht het kind mee, als zij tweehonderd euro betaalde. De vader van de vrouw bracht het geld vervolgens. Dwang, vond het OM in dit geval bewezen.De man bleef de vrouw bedreigen. In een medisch centrum in Assen maakte de man stampij. De medewerkers van het centrum hoorden hoe de man schreeuwde: "Papa’s wraak zal zoet zijn, dan heb jij mama niet meer”. Hij bedreigde de vrouw ook via sms en WhatsApp.De Coevordenaar werd in mei uiteindelijk opgepakt tijdens een vechtpartij in een shoarmazaak. Daar vernielde de man een ruit, maar ontkent dit. Ook ontkende hij dat hij een auto heeft vernield. De man kampt waarschijnlijk met een verstandelijke beperking, maar hij weigert zich daar voor te laten onderzoeken.De ex-vriendin en haar zoontje hebben uit angst ondergedoken gezeten. De officier van justitie eiste ook een contact- en locatieverbod voor de ex-vriendin en zijn zoontje. Dat vond de man prima. Hij heeft inmiddels een nieuwe (zwangere) vriendin. Hij heeft geleerd van zijn fouten, zei hij tegen de rechter en hij wil alleen nog naar de toekomst kijken.De uitspraak is over twee weken.