Scholen willen schoolzwemmen niet verplichten in Emmen

Uit onderzoek van de gemeente komt naar voren dat schoolbesturen te weinig tijd hebben voor de organisatie van schoolzwemmen. De zwembaden zijn niet altijd in de buurt van een school, vaak zelfs behoorlijk wat kilometers verder. Die reistijd gaat dan ten koste van de leertijd en dat is volgens de schoolbesturen ongewenst. Bovendien geven de scholen aan zelf de vrijheid in het leeraanbod te willen houden.