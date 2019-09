Donateurs haken massaal af, maar in Ansen stijgt de opbrengst juist

Alle inwoners uit Ansen krijgen ieder jaar een brief in de bus over de geldinzameling voor goede doelen in hun dorp. Daarop staan acht goede doelen. Iedereen kan vervolgens anoniem invullen welk bedrag hij of zij per fonds zou willen uitgeven. Op de meegestuurde envelop schrijven zij vervolgens het totaalbedrag.Een week later komen collectanten in de wijk de envelop ophalen, vertelt Greta Luning van de inzameling voor goede doelen in Ansen. "Op deze manier zijn er minder collectanten nodig", zegt ze. "Hierdoor hebben we slechts eenmalig elf collectanten nodig in plaats van acht keer elf mensen die langs de deuren gaan."Grote doelen als het Wereld Natuur Fonds, UNICEF, Greenpeace, en Oxfam Novib zagen vorig jaar duizenden trouwe donateurs vertrekken, blijkt uit onderzoek van. Nederlanders geven door ontkerkelijking al zeker vijftien jaar een steeds kleiner deel van hun inkomen uit aan goede doelen, zegt hoogleraar filantropie René Bekkers tegen de krant.In Ansen hebben ze geen last van die trend. "Wij hebben een veel betere opbrengst en vinden dit heel prettig werken", aldus Luning.