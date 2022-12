Zwaar eenzijdig ongeval net over Drents-Friese grens, twee inzittenden overleden

Op de Weper (N919) heeft vannacht even na middernacht een zwaar eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Twee inzittenden zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden. Dat gebeurde bij Oosterwolde, net over de Drents-Friese grens.

Door nog onbekende oorzaak is de auto in een bocht tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht.