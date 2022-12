Het is zover: Drentse 1000 vanavond van start

868. Corry Konings - Mooi was die tijd

857. Simon & Garfunkel - Mrs. Robinson

821. Bryan Adams - Heaven

782. Journey - Don't stop believin'

722. Melanie - Beautiful people

718. Sniff 'n' the Tears - Drivers seat

561. Marianne Rosenberg - Ich bin wie du

538. Elvis Presley - Are you lonesome tonight

508. Johnny Cash - I walk the line

493. U2 - Where the streets have no name

482. Daniël Lohues - Appels

436. CCR - Long as i see the light

387. Dire Straits - Private investigations

358. Vader Abraham - Bedankt lieve ouders

318. Chris de Roo - Ergens hier op de wereld

275. Elvis Presley - Can't help falling in love

235. Harry Loco - Gathering Stones

76. Skik - Dreuge worst

69. Jason Staal & Mooi Wark - Lig ik niet wakker van