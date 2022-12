Met de auto door de wasstraat voor kerst: 'Het is toch een visitekaartje'

De pekel van de afgelopen weken moet eraf. Dat is een reden dat het nu heel druk is bij autowasstraten. Maar het is voor de kerst sowieso altijd heel druk. De reden? Mensen willen met een schone auto naar familie.

De wachtenden in de rij geven het eerlijk toe: het is wel netjes om met een glimmende auto te arriveren bij familie voor het kerstdiner. "Ik voel me daar beter bij", zegt een oudere man.

Geen lange wachttijd

Het busje van een klusjesman kan niet door de autowasstraat vanwege het rek op het dak. Maar hij vindt het geen enkel probleem om de auto met de hand te wassen. "Het is belangrijk om goed voor je auto te zorgen. Het is toch je visitekaartje."

Een man van middelbare leeftijd komt net terug van drie dagen Düsseldorf. "Ik wil de pekel eraf wassen. Ik ben zuinig op mijn auto. Ik ga iedere twee weken door de wasstraat, want dan levert 'ie gewoon meer op als je hem inruilt."

Met de wachttijden valt het volgens Arnold Wessels van Niels Autowas in Assen wel mee. "We hebben een capaciteit van tachtig tot honderd auto's per uur. Als er tien auto's voor de wasstraat staan, dan is de wachttijd nog niet eens tien minuten."