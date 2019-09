Herman Idema vindt Emmen veel te Drents: 'Toon meer ambitie, wees niet te voorzichtig'

Idema is nooit te beroerd om een steen in de vijver te werpen, om voor een beetje reuring te zorgen. En daar ontbreekt het volgens hem aan in Emmen en omstreken. "We zijn hier veel te bescheiden!", stelt hij. "We zijn te Drents en dat wil zeggen: te afwachtend. We bijten niet van ons af als we kritiek krijgen, profileren ons te weinig en dragen onze successen te weinig uit."Idema vindt dat hij als 'kind van het gebied' alle recht heeft om de Drentse volksaard kritisch tegen het licht te houden."Er is toch nog wel een sfeer van turf, jenever en achterdocht. Er is te veel een houding van het wordt niks en zal nooit wat worden! De regio Emmen heeft veel potentieel, maar het wordt te weinig uitgedragen."De kritiek betrekt hij op de 'eigen' ondernemers, maar zeker ook op de gemeente en het provinciaal bestuur. De rijksoverheid is volgens Idema vooral bezig met de Randstad - en te weinig met Noord-Nederland."Kijk, ondernemers zijn vaak bezig met de waan van de dag. En de politiek denkt vooral in termijnen van vier jaar. Ik vind dat we samen veel meer een visie moeten hebben op de verdere toekomst en dan bedoel ik een doorkijk naar de periode 2030-2035."Als voorbeeld noemt hij de bereikbaarheid van Emmen over de weg. "De N34 zou compleet verdubbeld moeten worden richting Groningen. En ook de Frieslandroute tussen Emmen en de A28 moet vierbaans worden. 'Ja', hoor je dan, 'dat kan niet, wegens milieu en stikstof'. Maar straks rijden we allemaal elektrisch en bestaat dat probleem niet meer. Maar dan moet je wel verder vooruit durven kijken."Wethouder Guido Rink bestrijdt dat de gemeente geen visie voor de lange termijn heeft. "Er ligt net een rapport waarin we schetsen hoe het tot 2030 wat ons betreft verder moet. Idema heeft wel gelijk dat we onze successen meer moeten uitdragen en dat we nog meer kunnen samenwerken in onze regio. Maar een ondernemer kan heel snel z'n koers bijstellen, dat is bij de gemeente iets lastiger, omdat we met veel meer factoren rekening moeten houden."