Burgemeester dik tevreden: lachgas ver te zoeken op Rodermarkt

Wat zijn de gevolgen van lachgas?

Lachgas kan leiden tot zuurstoftekort in de hersenen. Daarbij kun je concentratiestoornissen of hoofdpijn krijgen, duizelig worden en je evenwicht verliezen. Ook verwardheid, misselijkheid, last hebben van gevoelloosheid of tintelingen en flauwvallen zijn risico's als je lachgas inademt.



De verkoop van lachgas in combinatie met een ballon om het gas in te ademen, was tot 1 april 2016 illegaal. Door een besluit van het Europese Hof valt lachgas sinds juli 2016 onder de Warenwet en is verkoop, handel, bezit en gebruik van lachgas op dit moment niet strafbaar.