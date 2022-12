Een fris kapsel voor niks: 'Het is belangrijk dat iedereen er toe doet'

"De eerste klant vanochtend was een meisje met heel lang haar, zij was heel lang niet geknipt." Kapster Annelies Schuitemaker uit Oosterhesselen knipt vandaag voor niks. Haar vaste klanten heeft ze al van een goede coupe voorzien, dus wil ze graag mensen knippen die het financieel wat minder hebben.

"Mensen zij heel blij met hun nette haar", vertelt Schuitemaker opgetogen.

Aardappelen en uien

Klanten verlaten de kapsalon in Oosterhesselen vandaag niet alleen met bijgepunte lokken. Schuitemaker heeft van een klant ook aardappelen en uien gekregen om mee te geven. En van haar familie kerststol en roomboter, om de kerstsfeer er goed in te houden. "Dus ze krijgen ook van alles mee, dat is ook een hele leuke verassing", zegt Schuitemaker.

Zelf is de kapster 'heel dankbaar' dat ze mensen kan helpen. "En dat ze blij de deur uitgaan, daar doe je het uiteindelijk voor", voegt ze toe. "Kappers zijn natuurlijk dienstverleners. Als dienstverlener doe je graag dingen voor andere mensen." Daarom geeft ze mensen die het financieel even niet lukt toch graag de gelegenheid om naar de kapper te gaan.

"Het is bedroevend dat dit nodig is in Nederland", zegt ze. Ze haalt de coronacrisis aan. "We hebben zelf ook met kerst twee keer dicht gemoeten, daar hebben we een flinke knauw van gekregen. We weten hoe het voelt als je het minder hebt. Nu kan ik wat terug doen voor andere mensen."

Kerstgedachte