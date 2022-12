Glazen Keet in Zuidlaren haalt 10.000 euro op

De 'glazen keet' in Zuidlaren heeft 10.000 euro opgehaald voor voedselbank Hart van Drenthe. De afgelopen vier dagen werd daar van 15.00 tot 21.00 uur radio gemaakt, met als doel geld inzamelen voor het goede doel. En dat is gelukt.

"Dat voelt geweldig", zegt Robin Geertsma, een van de initiatiefnemers en presentator van de keet. "We hebben het eigenlijk in een hele korte tijd gerealiseerd. Als dit dan het eerste resultaat mag zijn, dan stemt dat tot heel veel tevredenheid en voldoening." Ook ingeleverde voedsel- en kerstpakketten worden gedoneerd.

De niet-geplande dingen

Geertsma kijkt met een 'fantastisch gevoel' terug op het evenement. "Er zijn zoveel mooie dingen gebeurd", vertelt hij. "Het mooiste zijn de niet-geplande dingen. Mensen die spontaan langskomen met donaties, kinderen die hun zakgeld komen doneren. Dat spontane geeft de meeste kick."

De presentator blikt terug op een van de meest bijzondere momenten van de glazen keet. Ze hadden een gesprek met iemand die de opvang van Oekraïners coördineert, diegene had het Oekraïense songfestival nummer aangevraagd. "Spontaan kwamen daar twee Oekraïense vrouwen op af die het liedje hoorden, die ons bedankten voor deze actie. Dat was wel heel toevallig."

Nieuwe traditie

Aangezien dit de eerste keer is dat er radio gemaakt werd vanuit de glazen keet, wist Geertsma niet op wat voor resultaat hij kon rekenen. "We dachten: alles is mooi meegenomen. Dus dit is boven mijn verwachting."

Betekent dat dat we een vervolg op de actie kunnen verwachten? Geertsma: "We krijgen zoveel positieve reacties. En dit hebben we in een paar weken opgetrommeld, dus dat moet het begin zijn van een nieuwe traditie." In het vervolg wil Geertsma dan een paar maanden van te voren al in de voorbereiding gaan. "Het is zo positief ontvangen, dan kan het gewoon niet dat je het volgend jaar niet weer gaat doen."