De week van Drenthe: treinstaking bij Arriva, streep door transferium en 20 jaar voor zwembadmoord

Treinstakingen, meer wolvenaanvallen en de uitspraak in de zaak rond de zogeheten zwembadmoord. Er gebeurde afgelopen week genoeg in onze provincie. In het weekoverzicht zie je weer de belangrijkste nieuwsonderwerpen van de afgelopen dagen.

Treinstaking bij Arriva

Zo legde personeel van Arriva maandag het werk neer. De staking in Zuidoost-Drenthe was onderdeel van een grotere staking in Noord-Nederland, die de week ervoor al begon in Groningen. In alle vroegte verzamelden machinisten en stewards zich maandagochtend op het station in Emmen.

Treinpersoneel staakte vanwege de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Arriva bood het personeel 5 procent loonsverhoging, maar de vakbonden gingen daar niet mee akkoord. Zij willen een loonstijging van 10 procent. Ook willen de bonden dat er wat wordt gedaan aan de hoge werkdruk.

Streep door transferium bij De Punt

Na tien jaar soebatten lijkt er dan eindelijk duidelijkheid te zijn over het transferium bij De Punt. Dat komt er namelijk niet, als het aan de provincie ligt. Het college van Gedeputeerde Staten heeft dinsdag een streep gezet door de plannen. Ook de gemeente Tynaarlo kan zich daarin vinden.

Reden is een gebrek aan draagvlak onder omwonenden. Eind oktober organiseerden de provincie en de gemeente twee bewonersavonden een een bijeenkomst voor bedrijven en natuurorganisaties. Uit die gesprekken en enquêtes is gebleken dat er te veel weerstand is tegen het transferium.

De wolf

Het aantal wolvenaanvallen is in het derde kwartaal (augustus tot en met oktober) meer dan verdrievoudigd ten opzichte van het tweede kwartaal (mei tot en met juli), zo werd woensdag bekend. Dat blijkt uit cijfers van BIJ12, de uitvoeringsinstantie van de provincies die de schade afhandelt.

In het derde kwartaal ging het om 53 bewezen wolvenaanvallen en in het tweede kwartaal ging het nog om 16 aangetoonde wolvenaanvallen. Het komt onder meer door de hogere voedselvraag van de Drentse roedel nu zij welpen heeft.

Veroordeling voor oplichting

Twee voormalig directeuren van netbeheerder Rendo in Meppel zijn in hoger beroep veroordeeld voor oplichting. Het gerechtshof vindt dat de directeuren zich "grof verrijkten" ten koste van gemeenschapsgeld. De directeuren hadden geheim gehouden dat zij aandeelhouder waren van een bedrijf waar Rendo jarenlang geld aan verstrekte. Dat was bedoeld voor de bouw van een energiecentrale in Steenwijk. Door die schijnconstructie sluisden de directeuren miljoenen weg. Richard W. uit Groningen kreeg een gevangenisstraf opgelegd van 4 jaar, Stephan V. uit Meppel hoorde een voorwaardelijke straf van een jaar gevangenisstraf uitgesproken worden.

20 jaar cel voor zwembadmoord

De toenmalige partner en schoonfamilie van Jan Elzinga zijn veroordeeld tot twintig jaar cel voor het uitlokken van zijn moord, in 2012. Een vierde persoon, de wapenleverancier, kreeg 7 jaar cel. Elzinga werd voor de ingang van het zwembad in Marum doodgeschoten. Ex-vriendin Monique H. uit Hollandscheveld, haar broer Marcel uit Nieuw-Roden en hun moeder Coby van der L. uit Roden gaven de opdracht tot de moord, zo oordeelde de rechter.