'Ik hou mijn hart vast als kinderen alleen moeten oversteken'

Een volwassene staat samen met twee kinderen in oranje hesjes 's ochtends, tussen de middag en na schooltijd bij het drukke kruispunt aan de Oranjedorpstraat.Op de donderdag zijn er nu problemen met de bezetting en er lijken meer problemen aan te komen als er geen verkeersouders bijkomen."Ik hou mijn hart vast als er geen brigadiers zijn. Er zijn ook kleinere kinderen die zelf mogen oversteken en de vraag is of dat altijd goed gaat", zegt directeur Sanne Holman van OBS De Dordtse Til."Er rijdt heel veel vrachtverkeer langs", gaat ze verder. "Auto's rijden regelmatig te hard of stoppen over de streep. Kinderen moeten opletten op verkeer van drie kanten. Dat is lastig." Waarom te weinig ouders zich aanmelden, is voor Holman een raadsel. "Ik denk dat veel ouders nu dicht bij school wonen en zich daarom niet opgeven, maar er zijn ook wel ouders die dicht bij wonen en wél komen helpen...""Ik vind het wel erg eigenlijk", zegt Iris de Groote uit groep 8. "Er zijn wel ouders die kunnen, maar het niet willen." Klasgenoot Luuk Schoenmakers sluit zich hierbij aan. "Er zijn ook kleinere kinderen die alleen naar school fietsen."Doordat de coördinator van de brigadiers gestopt is, kloppen de ouders nu bij Holman aan. Die hoopt op een structurele oplossing en een goede uitkomst van de langlopende gesprekken tussen de gemeente en de dorpscoöperatie."Het is een probleem van het dorp en niet van de school, maar dat is het langzamerhand wel aan het worden", zegt de schooldirectrice. "Ik vind dat de gemeente hier ook wat moet gaan doen en verantwoordelijkheid heeft om hier een veilige oversteek te creëren. Want het is wachten tot het een keer goed mis gaat."