'Vol is vol' bij kerstdienst in schaapskooi Hijkerveld

"We zijn heel blij dat het weer mag en zijn heel benieuwd of de mensen komen", vertelt Leen Boer van de organisatie. "Het weer lijkt goed", stelt hij vast.

"Er kwamen veel mensen op af en dan stond het grasland vol met auto's", vertelde Staatsbosbeheer in een eerder interview. "De natuur staat steeds meer onder druk, dat is dagelijks in het nieuws. Wij vinden het daarom nu niet passend om hier auto's te laten parkeren."

Komen de duizenden bezoekers nu naar het Hijkerveld in plaats van naar het Balloërveld? Boer hoopt van niet; er is namelijk maar plek voor vierhonderd mensen. "Vol is vol", vertelt hij. "We hebben geen idee wat we kunnen verwachten." Maar de vergunning laat niet meer mensen toe. "Dus kom op tijd", roept hij op.