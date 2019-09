Zwemtalent Jari Groenhart zet punt achter carrière

“In oktober vorig jaar had ik ook al motivatieproblemen. Ik vind gewoon heel veel andere dingen ook leuk om te doen. Dat gaat niet samen met zwemmen op dit niveau”, verklaart Groenhart.De 19-jarige Assenaar nam de tijd om uit te zoeken wat hij écht wil. Zo ging hij naar een psycholoog om z’n problemen te bespreken. Ook ging hij terug van tien trainingen in de week naar vier. “Maar daar haalde ik geen voldoening uit. Ik ben dan toch meer van alles of niks”, zegt Groenhart. “Op een gegeven moment had ik meer het idee dat ik het voor de mensen om me heen deed, dan voor mezelf.”Begin dit jaar werd Groenhart toch weer opgenomen in Team 24 . Speciaal opgericht voor jonge Nederlandse zwemmers die de Spelen van 2024 in Parijs zouden kunnen halen. “We gingen in februari op trainingskamp naar Turkije. Dan moet er nog een schepje bovenop en heb je nog minder contact met familie en vrienden. Toen ik weer thuiskwam sloeg mijn stemming dan ook meteen weer om. Ik kreeg weer dat negatieve gevoel.”Groenhart trainde al jaren bij het regionaal trainingscentrum in Drachten. De zwembond deed hem nog een aanbod om hem naar het landelijk trainingscentrum te halen om hem voor de zwemsport te behouden. Maar dat aanbod kwam te laat.“Ook mijn trainer in Drachten heeft me nog de kans gegeven om in de zomervakantie na te denken. Ik miste het zwemmen soms best. Zeker als je ziet dat een leeftijdsgenoot een wereldrecord zwemt. Ook de structuur mis ik wel. Ik leefde via een strak stramien. Dit leven is nog bijna vermoeiender”, zegt Groenhart lachend.“Maar aan de andere kant weet ik dat ik met mijn talent er echt alles voor had moeten doen en laten om de Spelen van 2024 te halen. Ik denk niet dat ik dat op kan brengen. Daarvoor vind ik gewoon veel te veel andere dingen te leuk.”Nu traint Groenhart nog een beetje bij Aqua in Assen en zwemt hij competitiewedstrijden. “Daarnaast ben ik ook DJ. Dat doe ik samen met een vriend. Ik heb op feestjes gedraaid waar ik anders niet naartoe kon of mocht. Daarnaast voetbal ik in Gieten 3 met allemaal vrienden.”De 19-jarige Assenaar begon op z'n zesde met zwemmen. Na de basisschool werd het steeds serieuzer en begon hij met de ochtendtrainingen. Groenhart zwom veel landelijke jeugdrecords bijeen en had de rugslag als favoriet.Vooral op de 200 meter en de 400 meter was Groenhart opvallend goed. Hij hengelde heel wat Nederlandse titels binnen en schopte het tot de Europese Jeugd Kampioenschappen. “Ik heb veel mogen zien en doen door het zwemmen. Het heeft me als mens wel gevormd en daar ben ik dankbaar voor”, besluit Groenhart.