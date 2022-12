Anita de Rijke alleen verder in gemeenteraad na scheuring met Assen Centraal

Raadslid Anita de Rijke neemt haar zetel mee en gaat alleen verder in de gemeenteraad van Assen. De Rijke was fractielid bij Assen Centraal, maar werd door haar partijgenoten niet meer getolereerd vanwege haar plek op de kandidatenlijst van JA21 voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart.

De Rijke gaat in de Asser gemeentepolitiek verder als 'Lijst de Rijke'. "De kiezer kan nog steeds rekenen op mijn passie, inzet en enthousiasme om onze mooie stad en haar inwoners te blijven vertegenwoordigen", stelt ze in een verklaring. Verder bevestigt ze haar kandidaatstelling voor JA21 in de Provinciale Staten. Ze staat als nummer vier op de lijst.

Volgens De Rijke gaan het raadslidmaatschap in Assen en een eventuele plek in de Statenzaal 'mooi samen'. "Beide (...) vullen elkaar aan", stelt ze.

Onvrede bij Assen Centraal

Maandag kwamen de eerste berichten over De Rijke en JA21 naar buiten. Een dag later volgden afkeurende woorden van haar fractiegenoten in Assen. "Ik vind het echt heel jammer. Ook de gehele fractie betreurt het dat Anita deze keuze heeft gemaakt. Ze is altijd een fantastisch fractielid geweest, altijd aanwezig en nergens te beroerd voor. We hebben haar gevraagd om er nog eens goed over na te denken, omdat we haar niet kwijt wilden. Maar haar keuze staat vast", zei fractievoorzitter Jan Talens. Assen Centraal wil onafhankelijk zijn van een landelijke politieke of geestelijke stroming, benadrukt hij.