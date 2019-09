Hardnekkige schennispleger uit Assen moet opnieuw de cel in

Omdat de man al vaker de fout in was gegaan, hield de politie hem scherp in de gaten. Er was zelfs een peilbaken onder zijn auto geplaatst. Zo'n zender mag maar tijdelijk worden gebruikt en de agenten stonden dan ook op het punt om het peilbaken te verwijderen. Maar net op dat moment werd de Assenaar op heterdaad betrapt door twee politieagenten.De man stond op het kampeerterrein in Elp met zijn broek naar beneden en was aan het masturberen. Op het terrein stonden tenten van basisschoolkinderen die in de buurt op excursie waren. "Zij waren er gelukkig niet", merkte officier van justitie op. De Assenaar werd aangehouden en gaf al snel toe dat hij fout zat.De man zei dat hij aan de neiging om zich in het openbaar te bevredigen geen weerstand kon bieden. "Ik weet niet waar het weg komt of hoe ik het kan voorkomen", had hij tegen de politie gezegd.Die uitspraak was volgens de rechter hoopvol, omdat de man in het verleden altijd ontkende dat hij zich in het openbaar bevredigde. Het zou erop kunnen duiden dat hij open stond voor hulpverlening, maar dat kon de rechter hem niet vragen. De man kwam namelijk niet naar de zitting.In 1988 werd hij voor het eerst veroordeeld voor openbare schennispleging en sindsdien is hij vele malen betrapt en veroordeeld. In 2015 veroordeelde het gerechtshof in Leeuwarden hem voor drie gevallen van schennispleging tot vijftig dagen cel.In juni van dit jaar, zes weken voor hij op het kampeerterrein in Elp werd aangehouden, werd de man door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld tot vier maanden cel plus een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Tegen dit vonnis ging de man in hoger beroep."Hij heeft er kennelijk geen controle over, hij blijft maar doorgaan", stelde de officier. Bovenop de onvoorwaardelijke celstraf kreeg de Assenaar maandag een voorwaardelijke celstraf van een maand.