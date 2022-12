(Alweer) geen witte Kerst, maar een natte: 'Het gaat flink regenen'

"I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know..." We horen het Bing Crosby al heel wat jaren zingen, en elk jaar hopen we er zelf ook weer op: een witte Kerst.

Maar in de afgelopen ruim honderd jaar is het slechts acht keer voorgekomen dat er sprake was van een officiële witte Kerst. Dat is het geval wanneer er op beide Kerstdagen in De Bilt om 9.00 uur een 'gesloten sneeuwdek' wordt gemeten. De laatste keer was in 2010. Ook in 2009 was het raak, maar voor de keer daarvoor moeten we alweer terug naar 1981.

Veel regen verwacht

Het zal geen verrassing zijn, maar ook dit jaar vieren we geen Kerst onder een wit laagje sneeuw. We kunnen beter spreken van een natte Kerst, zegt RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis. "Vanochtend is er hier en daar nog een bleek zonnetje, maar vanmiddag gaat het regenen."

En het blijft niet bij een klein buitje in Drenthe, verwacht Nienhuis. "Het gaat ook flink regenen", stelt hij. "Ik verwacht vanaf vanmiddag tot in de avond zo'n 5 tot 10 millimeter. Pas later vanavond wordt het droog."

Ook de temperaturen voelen deze week niet heel winters aan. Vorige week was het nog 7 graden onder het vriespunt, nu zitten we er juist 7 graden boven.

Tweede Kerstdag ook nat

Tweede Kerstdag verloopt eveneens wisselvallig. "Vanaf ongeveer het middaguur trekt een gebied met actieve buien Drenthe van west naar oost. Het kan eventjes plenzen in zo'n bui en er kunnen ook windvlagen voorkomen", aldus Nienhuis. Overdag is het zo'n 9 tot 10 graden, later in de middag daalt de temperatuur tot een graad of 5.