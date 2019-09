Nationale Sportweek Assen: 86 jaar en nog elke week naar gym

In totaal gymt Schiphof al meer dan zestig jaar. Daarnaast deed ze tot nog niet zo lang geleden ook aan volleybal en zwemmen. “Ik kan niet zeggen waarom ik zo graag mag sporten. Het hoort er gewoon helemaal bij. Je blijft fit en het is een gezellig ploegje mensen.”De vrouwen worden getraind door Ingrid van Vugt. Iedereen zou volgens haar moeten blijven sporten. Juist op oudere leeftijd. “Ik merk dat ouderen die blijven sporten na een operatie zo ontzettend snel herstellen. Het blijkt toch dat sporten daarin heel belangrijk is”, aldus Van Vugt.“We hebben verschillende groepen. Dit is een actieve groep. Ik vind het heel bijzonder dat deze vrouwen nog grondoefeningen kunnen doen, want sommige groepen kunnen dat niet meer. Maar dat is ook niet erg. Dan verzinnen we oefeningen op een stoel of op een bank, als ze maar bewegen.”Het verhaal van Schiphof wordt door de gemeente Assen gebruikt om te laten zien hoe belangrijk sporten is. Assen is deze week een van de drie hostcities van de NOC*NSF Nationale Sportweek . In de gemeente worden samen met zo’n dertig sportclubs talloze sportactiviteiten georganiseerd voor jong en oud. De uitdaging is om iedereen in beweging te krijgen.Tijdens de opening van de sportweek konden alle Assenaren een stappenteller ophalen. Aan het eind van de week worden alle stappen bij elkaar opgeteld. De bedoeling is om in totaal meer dan 10 miljoen stappen te zetten.