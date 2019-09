Verrot onderduikershol in Valtherbos krijgt grondige renovatie

"Voor een groot deel was het hout zo weggerot, dat het niet meer veilig was om het onderduikershol te betreden. Daarom hebben we vorige week een deel van het hout weggehaald, om het voor nu weer veilig toegankelijk te maken", zegt Rinus van Venrooij van Plaatselijk Belang Valthe.Van Venrooij vertelt dat het oude hol helemaal weggehaald wordt. "We bouwen het dan met duurzamere materialen weer op. Zo krijgt het nieuwe onderduikershol betonnen keerwanden." Vervolgens wordt het beton weer bekleed met hout, voor de uitstraling.Plaatselijk Belang Valthe is nu bezig met het aanvragen van subsidie voor het project. In totaal is zo'n 60.000 euro nodig. Voorzitter Van Venrooij heeft er alle vertrouwen in dat het bedrag bij elkaar geharkt wordt. "En anders, dan hebben we een uitdaging."Op dit moment zijn er overigens twee holen: een mannen- en een vrouwenhol. Het kleinere vrouwenhol zal worden leeggehaald en niet meer worden opgebouwd. Er blijft dus één onderduikershol over in het Valtherbos. "Zodat we kunnen blijven herdenken wat hier gebeurd is in de oorlog." In totaal zaten zestien mensen ondergedoken in het Valtherbos. Zij overleefden het allemaal.Het onderduikershol moet voor mei komend jaar af zijn. Dan wordt in het hele land herdacht dat Nederland 75 jaar geleden bevrijd werd. Ook bij het onderduikershol in het Valtherbos wordt elk jaar stilgestaan bij de verschrikkingen van de oorlog, met onder meer een stille tocht naar het monument.Na de renovatie moet het onderduikershol er weer minstens dertig jaar tegenaan kunnen.