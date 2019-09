Crowdfundingsactie moet kap beukenlaan bij ingang Emmerdennen tegenhouden

Met de actie wil de groep geld ophalen om een deskundig rapport op te stellen en Staatsbosbeheer ervan te overtuigen dat de beuken kunnen blijven staan. De kosten hiervoor zijn 1800 euro, waarvan er nu 375 euro binnen is.Het pad dat vanaf de Boslaan door de Emmerdennen richting Emmerschans voert, wordt gekenmerkt door de bomen aan weerszijden. Maar in het najaar wil Staatsbosbeheer deze allemaal kappen omdat de beuken ziek zijn en anders dood gaan."Wij vinden het ook echt heel jammer dat de bomen weg moeten, maar het is niet meer veilig langs het fietspad", zegt woordvoerder Hans Alting van Staatsbosbeheer. "We hebben twee onderzoeken naar de bomen laten uitvoeren."Staatsbosbeheer zegt begrip te hebben voor de ontstane onrust, omdat het om een van de oudste bomenpaadjes in Emmen gaat. Na de kap wil Staatsbosbeheer nieuwe bomen gaan planten. "Dat doen we in samenspraak met omwonenden."Volgens tegenstanders, waaronder Gerrit Oost en Aafke Hof uit Emmen, is de kap te rigoureus en wordt de historische laan op deze manier onnodig om zeep geholpen."We hebben een bomendeskundige laten komen, die gaf aan een rapport te willen maken", zegt Hof.De desbetreffende deskundige, die werkzaam is voor een landelijk bedrijf, wil nog niet reageren en niet met naam en toenaam genoemd worden voordat het rapport klaar is."We kunnen dan met dat rapport bij Staatsbosbeheer aankloppen", vertelt de actievoerder. Ook is de groep een petitie gestart, die bijna 800 keer ondertekend is."Wij hebben meneer Oost al een aantal keren uitgenodigd bij ons op kantoor, om met ons in gesprek te gaan en om de rapporten door te nemen", aldus Alting. "Wat ik begrepen heb, is dat hij daarvan af gezien heeft. Maar ze zijn van harte uitgenodigd. Die informatie is niet geheim."