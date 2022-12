Koning in kersttoespraak: 'Wat zou de Randstad zijn zonder de Regio?'

Koning Willem-Alexander pleit voor een betere relatie tussen het platteland en de stad. Dat pleidooi hield hij in zijn kersttoespraak vanuit Paleis Huis ten Bosch. Volgens de koning kunnen beide niet zonder elkaar.

De koning sprak in zijn toespraak onder meer over klimaatverandering. Zo vroeg hij zich af of die verandering ons tot drastische keuzes dwingt. Daarbij lopen we binnen Nederland tegen grenzen aan, vanwege "beperkte ruimte en botsende belangen". "Het moet ánders", aldus koning Willem-Alexander.

'Waar zou de Randstad zijn zonder de Regio?'

Om tot keuzes te komen, moeten alle belangen worden afgewogen. Want democratie betekent volgens de koning niet dat wie het hardst schreeuwt z'n zin krijgt. "Democratie is met respect voor ieders grondrechten samenwerken aan oplossingen waarin de meerderheid zich kan herkennen. Daarbij gaat het om een zorgvuldige afweging van alle belangen."

Koning Willem-Alexander benadrukt vooral die verschillende belangen. "Dat laatste is essentieel, bijvoorbeeld in de relatie tussen platteland en stad", zei de koning. "Het is hoog tijd om de verbinding te versterken. Want wat zou de Randstad zijn zonder de Regio? En de Regio zonder de Randstad? We hebben elkaar broodnodig."

'Niet blijven steken in cynisme'

Koning Willem-Alexander roept om - "waar we ook wonen" - voorbij te gaan aan vooroordelen. "Laten we ervoor zorgen dat we elkaar niet verliezen. Gun elkaar ten minste het voordeel van de twijfel. Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee."

De koning begon zijn kerstboodschap met de onzekerheid die veel mensen voelen, gezien de woningnood, de gestegen kosten van levensonderhoud en klimaatverandering. Hij zei die zorgen te begrijpen: "Ik snap de onzekerheid die op veel plekken voelbaar is. De stress en ook de boosheid. Het kan dan even opluchten om stoom af te blazen. Maar we moeten niet blijven steken in het zoeken naar zondebokken en in cynische kritiek of onverschilligheid."

Slavernij

De koning sprak in zijn toespraak ook over de excuses die het kabinet maakte voor het slavernijverleden van Nederland. "Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld. Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst."