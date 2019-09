Hoe keert de rust terug in Westerveld?

Het rommelt al maanden in Westerveld. Ruim een jaar na de verkiezingen stapte wethouder Wilfried de Jong (Progressief Westerveld) op. Progressief Westerveld is een samenwerking van D66 en GroenLinks. Vooral op het lelieteeltdossier miste hij eensgezindheid en vertrouwen vanuit zijn partij.Het vertrek van De Jong bleek de opmaat voor een schisma in de coalitie. De andere twee coalitiepartijen DSSW-SW en Gemeentebelangen kwamen lijnrecht tegenover Progressief Westerveld te staan. Verwijten over en weer zorgden voor een definitieve vertrouwensbreuk tussen de partijen tijdens de zoektocht naar een nieuwe invulling van het college.De net aangestelde informateur Michiel Herweijer kreeg een nieuwe opdracht. In plaats van een lijmpoging, kon hij op zoek naar een nieuwe partij voor het college. Progressief beëindigde de samenwerking.Vorige week bracht Herweijer een advies uit. Hij stelt voor met oppositiepartijen in gesprek te gaan over een samenwerking en een ervaren bestuurder aan te stellen als wethouder.De gemeenteraad in Westerveld bestaat uit 17 zetels, er zijn dus negen zetels nodig voor een meerderheid. De overgebleven partijen DSSW-SW en Gemeentebelangen bezetten samen zes zetels. Een partij met drie zetels zou dus de ideale aanvulling zijn.Oppositiepartij VVD heeft drie zetels in de raad en is cijfermatig dus de meest logische kandidaat voor samenwerking. De PvdA en het CDA hebben beide twee zetels en kunnen dus op zichzelf niet voor een meerderheid zorgen in de coalitie.De drie oppositiepartijen vormden in de vorige collegeperiode gezamenlijk het college. Na de meest recente verkiezingen konden hun wethouders hun biezen pakken. De oppositiepartijen hebben dus in ieder geval ervaren bestuurders binnen hun gelederen.Welke partij ook aanschuift, het lelieteeltdossier blijft een heikel punt. Inwoners die zich zorgen maken over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en ondernemers die geld in het laatje brengen met de teelt hebben verschillende belangen. En iedere partij wil uiteindelijk haar achterban tevreden houden. Aan de raad vanavond de taak om te kijken waar er verschillen overbrugd kunnen worden.