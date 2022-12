Werken in de zorg tijdens Kerst: 'De sfeer is hartstikke leuk'

Terwijl de meeste mensen gezellig aan een kerstbrunch of -diner zitten, zijn er ook mensen die tijdens de kerstdagen hard aan het werk zijn. Zoals in woonwijkcentrum De Holdert in Emmen, waar verpleegkundigen en het keukenpersoneel er voor de bewoners een gezellige dag van maken.

Wildbouillon, spruitjes met spek, een herten sucadelap en als toetje een bavarois met ananas. Op de kinderen en kleinkinderen na die bij opa en oma op visite komen, is Lotte van der Deen samen met collega Bart de graagst geziene gast vandaag in het wooncentrum. Zij gaan bij de ouderen langs om het kerstmaal te bezorgen.

"Ik vind het niet heel erg om met kerst te werken", zegt Lotte. Het is altijd wel gezellig. Ik ben het ook gewend, want ik heb altijd in de horeca gewerkt. We doen iets meer moeite voor de mensen en de sfeer is gewoon leuk."