Circus Renz Berlin strijkt neer in Emmen: 'Hartstikke gaaf'

Voor de vierde keer na het versoepelen van de coronamaatregelen mag Circus Renz Berlin weer los. En vanaf deze Kerstdagen gebeurt dat met een wintercircus op het Stadionplein in Emmen.

Al ruim 180 jaar weet Circus Renz het publiek te vermaken. Terwijl de regen keihard tegen het tentdoek van de grote circustent roffelt, stromen de bezoekers in Emmen langzaam binnen.

"We zijn met Kerst nog niet helemaal uitverkocht", zegt directeur Bernhard Renz Jr, de negende generatie van de bekende circusfamilie. "Maar dat is normaal. Meestal komt dat later op gang. We hopen dat dat wel gaat gebeuren de komende periode."

Spektakel

Sinds 2015 is het optreden met wilde dieren in Nederland en België verboden, maar spektakel is gegarandeerd. "We bieden een mooie voorstelling aan voor jong en oud. Er zit voor iedereen wat bij. En de winter maakt dit uniek voor de tijd van het jaar. Mensen kunnen kamelen, paarden, honden en katten verwachten. Acrobaten die langs elkaar heen springen."

Na de coronajaren staan de artiesten ook weer te popelen om op te treden. "Dit is de vierde show sinds corona. We konden 2,5 jaar helemaal niks. Eindelijk mogen we weer en daar zijn wij heel erg blij mee. Na de show vieren wij ook nog Kerst met de familie bij elkaar. Dat is wel speciaal en fijn natuurlijk."

'Erg knap'