Drenthe heeft jaar met recordaantal files achter de rug

Drenthe heeft een druk jaar op de weg achter de rug. Sinds 2015 waren er nog niet zoveel files in onze provincie als in 2022. Dat blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat.

In totaal telde Drenthe dit jaar 278 files. Dat is veel meer dan de afgelopen corona-jaren, toen veel vaker thuis werd gewerkt en er meerdere lockdowns en een periode met een avondklok waren. Vorig jaar bleef de teller staan op 99 files, in 2020 waren er niet meer dan 53.

Maar ook in vergelijking met de jaren zonder coronamaatregelen is het aantal files toegenomen. Tot dat moment was 2019 het jaar met de meeste files: 209 keer stond het verkeer toen stil. In de jaren daarvoor was het aantal files lager en bleef (ruim) onder de 200.

Alles bij elkaar vormden we met z'n allen ruim 800 kilometer file.

Langer stilstaan

We stonden niet alleen vaker stil in Drenthe. De files duurden gemiddeld ook langer. Rijkswaterstaat gebruikt daarvoor de term 'filezwaarte'. Die wordt berekend door de lengte van de files te vermenigvuldigen met het aantal minuten dat een file er staat.

Uit die rekensom blijkt dat de filezwaarte in 2022 drie keer zo groot was als vorig jaar, en vijf keer zo groot als in 2020. En ook hier geldt: de filezwaarte was vorig jaar ruim groter dan in de jaren voor corona.

Drukte belangrijkste oorzaak

We stonden vooral in de wacht door drukte op de weg. Dat klinkt logisch, maar betekent ook dat ongevallen en werk aan de weg veel minder files veroorzaakten dan de 'normale' drukte. Dit zijn de oorzaken die Rijkswaterstaat heeft geteld:

* Drukte: 183 files

* Ongeval: 35 files

* Werkzaamheden: 19 files

* Gestrand voertuig: 35 files

Opvallend is dat het aantal files door ongevallen in het verleden veel vaker files veroorzaakten. Tussen de jaren 2016 en 2019 gebeurde dat ongeveer twee keer zo vaak als dit jaar, rond de zeventig keer. In de coronatijd was ook dit aantal flink minder, wat logisch lijkt omdat het toen een stuk minder druk was op de weg.

Dat we dit jaar 19 keer door wegwerkzaamheden stilstonden valt ook op. In voorgaande jaren was dat hooguit negen keer. De werkzaamheden aan de A28 hebben daar ongetwijfeld een rol in gespeeld, al geeft Rijkswaterstaat dat niet apart aan. Het aantal files door gestrande voertuigen is niet opvallend hoger of lager dan in de voorgaande jaren zonder corona.

Dan blijft de drukte dus over als de belangrijkste oorzaak van de files. In 2019 werd het vorige 'record' genoteerd. Toen stonden we honderd keer stil door drukte. Dat is 83 keer minder dan afgelopen jaar. Het verschil met de jaren voor 2019 is nog groter. Toen varieerde het aantal druktefiles tussen 66 en 83.

Er was afgelopen jaar geen verschil tussen de ochtend- en avondspits wat betreft het aantal files. In beide spitsperiodes waren er 107 files in onze provincie. Buiten de spits waren er 64 files.

En boerenacties?

Op verschillende plekken voerden boeren actie op de weg. Wat dat deed met het verkeer is uit de cijfers van Rijkswaterstaat niet af te leiden. Het overzicht meldt dat er geen files ontstonden door blokkades. Maar wat er in die categorie wordt meegeteld, blijkt niet uit de uitleg die erbij gegeven wordt.

Het is vrijwel zeker dat er files zijn geweest die ontstonden door of na boerenprotesten. Zo ontstond de file op de foto hierboven, op de A37, door een langzaam-aan-actie van demonstrerende boeren. Deze file is in de tabellen van Rijkswaterstaat te vinden met als oorzaak 'langzame voertuigen'. In het jaaroverzicht is dat niet opgenomen als een aparte rubriek.

Vooral in de maanden juni en juli waren die files terug te vinden: acht files op de A28 en A37 kregen als oorzaak 'langzame voertuigen' of 'demonstratie'.

Alleen rijkswegen

Het gaat bij de filecijfers alleen om rijkswegen. Dat betekent dat de files op bijvoorbeeld de N34 niet zijn meegeteld, want dat is een provinciale weg. Dat geldt voor de meeste N-wegen in Drenthe, net zoals bijvoorbeeld de N374, N375 en N376.