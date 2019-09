Oud PVV'er Martijn Storm door als onafhankelijk raadslid in Emmen

Met die veroordeling is Storm het nog altijd zeer oneens. Zijn toenmalige advocaat verzuimde om hoger beroep aan te tekenen. Storm was zelf in die periode ziek. Hij probeerde nog om vanwege die medische omstandigheden alsnog hoger beroep in te stellen, maar dat gaat niet door.Storm werd vanwege deze kwestie door de PVV aan de kant gezet, nadat hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. Volgens de rechter deed de 31-jarige Emmenaar in juni vorig jaar een valse aangifte van bedreiging.Het was lange tijd onduidelijk wat Storm zou doen met zijn raadszetel. Hij sprak daar een aantal weken geleden over met burgemeester Eric van Oosterhout en raadsgriffier Harry Werkman.Storm zegt na beraad nu door te gaan. "Want er zijn wel mensen geweest die op mij hebben gestemd." Met de PVV is hij helemaal klaar. "Ze zijn vast blij dat ze van mij als kritisch lid af zijn." Aansluiting bij een andere partij is volgens hem niet aan de orde.Burgemeester Eric van Oosterhout noemt de nu ontstane situatie 'ingewikkeld'. "Hij is veroordeeld door de rechter en door zijn partij buiten gezet. Dat is niet niks. Zeker, hij heeft het recht om toch door te gaan, maar de vraag is of je dat moet willen. Die afweging moet ieder voor zich maken. Maar mijn advies was om het niet te doen."Van Oosterhout vindt dat het aanzien van de politiek geraakt wordt door het aanblijven van Storm. "En laat ik het diplomatiek zeggen: de heer Storm was in de afgelopen periode ook niet ons meest actieve raadslid."Fractievoorzitter Edwin Rixtum van de PVV in Emmen is niet bereikbaar.