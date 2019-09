CDA en PvdA willen ruimte voor kleinschalige duurzame energie, maar steunen elkaar niet

VV Nieuw Buinen mag niet op reservenet, windmolenpark en datacenters wel

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/151395/VV-Nieuw-Buinen-mag-niet-op-reservenet-windmolenpark-en-datacenters-wel

Sportclubs zijn het zat: drie keer tegenwerking bij verduurzaming

PvdA-Tweede Kamerlid William Moorlag wil dat de minister sportverenigingen en buurthuizen voor gaat trekken. Het gaat volgens hem ook om scholen, boeren die zonnepanelen op hun stallen willen leggen en kleine bedrijven. Hij diende daarom met de SP een motie in om dit voor elkaar te krijgen, maar die is vandaag door de coalitiepartijen verworpen.Volgens zijn CDA-collega Agnes Mulder is het voortrekken van kleinschalige initiatieven juridisch niet mogelijk en moet er een andere oplossing worden gezocht.Moorlag: "Er is nu al de mogelijkheid om bij capaciteitstekort en een groot stroomaanbod de grote opwekkers van groene energie voorrang te geven op energieleveranciers die met kolencentrales stoken."Als voortrekken in het groot ook kan, moet het ook kunnen bij kleine initiatieven, denkt Moorlag. Volgens Mulder is dit niet de goede weg en moet de minister uitzoeken hoe de wet veranderd kan worden zodat de kleine spelers ook op het net komen. Wiebes heeft toegezegd dat onderzoek uit te zullen voeren.Mulder zegt dat de oplossing zit in het groter maken van de netcapaciteit en daar heeft minister Eric Wiebes ook toezeggingen in gedaan. Maar dat gaat jaren duren en is een klus van minimaal 12 miljard euro.In Noord-Nederland speelt het capaciteitsprobleem extra omdat daar nooit dezelfde dikke infrastructuur is aangelegd als in dichtbevolkte gebieden. Mulder wil dat Wiebes daarom ook kijkt naar mogelijke versnelling in opslagtechnieken zoals accu's en de productie van groene waterstof om het Noorden verder te helpen.Zowel Mulder als Moorlag hebben de minister vragen gesteld. Moorlag vindt dat de minister treuzelt en dat Mulder de minister ook de gelegenheid geeft om te rekken. Moorlag en Mulder trekken dus beiden wel aan hetzelfde eind van het touw, maar het is de vraag of het gaat helpen als ze elkaars getouwtrek in de Tweede Kamer niet steunen.Op twee plekken in Nederland nemen netbeheerders maatregelen door hun reservesystemen in te zetten om huizen en bedrijven van stroom te voorzien. Dat blijkt uit navraag door BNR Nieuwsradio bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).In Haarlemmermeer wordt het back-upsysteem gebruikt om een aantal grote datacenters te voorzien van stroom. In Wieringermeer wordt de extra capaciteit gebruikt voor de transport van stroom dat opgewekt is van een groot windmolenpark. Volgens de ACM gaat het om een tijdelijke oplossing omdat het stroomnetwerk het groeiende transport van elektriciteit amper aan kan. Moorlag: "Het is niet uit te leggen dat een windmolenpark en twee grote datacentra wel voorrang krijgen op het net terwijl de minister zegt dat kleine initiatieven niet voorgetrokken mogen worden."Lees ook: