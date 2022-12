Deelnemer kerstlunch Hoogeveen: 'Zonder Leger des Heils zou ik me heel eenzaam voelen'

De meeste buurthuizen zijn met Kerst gesloten. Maar juist met de feestdagen hebben deze huizen een belangrijke functie: mensen samenbrengen. Dat is precies de reden dat het Leger des Heils vandaag in Hoogeveen de deuren gewoon open heeft staan; voor een kerstlunch voor vijftien mensen.

Trijnie van Dalenhof heeft met Pasen al eens bij het Leger des Heils geluncht. En dat is goed bevallen. "Ik heb niet veel mensen meer om me heen. Hier wel. Ik praat er maar niet over. Als ik terugdenk aan Kerst, dan denk ik hieraan. Dat vind ik mooi."

Uit de eenzaamheid

Ghulam Mughal woont al 4,5 jaar in Hoogeveen. En zo lang komt hij ook al bij het Leger des Heils. "Ik ben alleen. Ik voel me thuis eenzaam. Daarom kom ik naar het Leger des Heils. Voor koffie, thee en vandaag dus de kerstlunch. Dat vind ik harstikke gezellig. Zonder het Leger des Heils zou ik me heel eenzaam voelen."

Hij roemt de mensen van het Leger des Heils. "Een tijdje geleden ben ik geopereerd aan een hernia. Dat was een heel eenzame tijd. Toen is de Majoor ook bij me thuis geweest. En ze houden ook rekening met mijn geloof. Ik eet geen varkensvlees en krijg dan iets anders. Ik heb heel goed contact met de medewerkers en de leiding hier. En een paar anderen die hier ook komen zijn inmiddels kennissen geworden."

Op het menu