Met meer dan duizend trekkers naar protestactie boeren Den Haag

"De aanleiding voor deze actie is de uitspraak van regeringspartij D66 om de veestapel te halveren", zegt Arjen Schuiling uit Tynaarlo. Hij is woordvoerder akkerbouw van de nieuwe protestbeweging van boeren Agractie.Al meer dan duizend boeren met trekker hebben zich aangemeld voor het protest op 1 oktober en er zijn al twaalfduizend steunbetuigingen. Ze willen meer waardering voor wat ze doen en meer vrijheid om te kunnen produceren. "Maar het belangrijkste is een duidelijke correlatie tussen prijs en kwaliteit. De boer levert kwalitatief hoogstaand product, maar we worden uitbetaald als bulk", zegt Schuiling.Schuiling heeft zelf ook een boerenbedrijf van 90 hectare. Hij teelt bieten, aardappelen, gerst en heeft grasland als voervoorziening voor paarden in 32 stallen. "Dit jaar gaat dat aantal naar 40 stallen", aldus Schuiling.Eerdere protesten van boeren hebben weinig uitgehaald. Zal Agractie wel succes hebben? "Dat is 30 jaar geleden. Het is nog nijpender dan toen. Nóg nijpender", zegt Schuiling.Hoe de actie er precies uit gaat zien is nog onduidelijk. Komt er bijvoorbeeld wel toestemming om met honderden trekkers richting Den Haag te rijden? "We roepen de deelnemers op om de regels niet te overtreden", besluit Schuiling.