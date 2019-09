Man krijgt lagere straf voor veroorzaken ongeval bij Veenoord

‘Die motor komt elke dag weer binnen rijden’

De straf is lager dan de werkstraf van honderd uur die tegen hem geëist werd en een rijontzegging van een half jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechters vinden dat er sprake was van onvoorzichtig rijgedrag. De man lette niet voldoende op het verkeer, toen hij keerde op de weg en een motorrijder daarbij over het hoofd zag.De man uit Meedhuizen reed vorig jaar op 7 oktober richting Veenoord een afslag voorbij. Hij zag dat te laat en besloot de auto te keren. Hij reed over een voorsorteervak en zag halverwege de manoeuvre een motorrijder aankomen. Maar toen was het al te laat.De motorrijder botste tegen de zijkant van de auto en werd met zeven gebroken ribben, een paar gebroken wervels en een schouder- en kaakbreuk overgebracht naar het ziekenhuis. Later bleek dat hij ook hersenletsel had opgelopen.Het Openbaar Ministerie vond dat de man ‘aanmerkelijk onvoorzichtig’ had gehandeld en vond dat hem nog meer te verwijten viel en 'dus schuldiger', dan de rechter oordeelde. Die vond dat de man, door onvoldoende op te letten, een verkeersfout had gemaakt.