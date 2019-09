Dit is hoe een Asser kinderboekenschrijver kinderen aan het lezen krijgt

Er gaan geen vingers omhoog. "Normaal gesproken als ik die vraag stel, steken er heel veel kinderen hun vinger op. Dat is dan meestal in hun eigen klas en die omgeving voelt dan veiliger om te zeggen dat ze niet van lezen houden. Die kinderen probeer ik dan mee te geven dat ik lezen vroeger ook verschrikkelijk vond", zegt hij.Aan ongeveer 25 kinderen van verschillende scholen in Assen vertelt Vegter dat hij kippenvel kreeg toen hij moest lezen in groep 3. "Mijn moeder was ook lerares. Ik kon al heel vroeg lezen. Maar toen kwam ik in groep 3 en moest ik saaie boeken lezen. Toen heb ik in de klas een jaar lang smoezen verzonnen om niet te hoeven lezen", vertelt hij.Met een flitsende presentatie probeert hij de aandacht van de kinderen te trekken. Door geanimeerd voor te lezen en door een liedje te zingen over de hoofdpersoon in de driedelige boekenserie over Ubie, een robot die door kunstmatige intelligentie kan leren, denken en voelen. "Die hoofdpersoon sluit hopelijk aan bij hun interessewereld", zegt Vegter.Hij benadrukt dat voorlezen belangrijk is om kinderen ook zelf aan het lezen te krijgen. "Je creëert dan een sfeertje dat ze stimuleert om een boek te pakken", aldus Vegter, die ruim dertig kinderboeken op zijn naam heeft staan en zelf leerkracht is geweest.Daan Klein Sprokkelhorst, tevens invalkracht op basisscholen, maakte de illustraties van de drie boeken. Want die zijn van levensbelang in een kinderboek. "Het is het eerste waar kinderen naar kijken in de winkel en je trekt ze zo meer het boek in", zegt hij.De kinderen die bij de presentatie zijn, blijken enthousiast te zijn geworden om de boekjes over Ubie te lezen. Ze krijgen allemaal een exemplaar van het boekmee naar huis.