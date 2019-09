Man vrijgesproken na vervelende busrit: ‘Aanraken bovenbeen is geen ontucht'

Het Openbaar Ministerie eiste voor ontucht een werkstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.De man uit Winschoten zat vorig jaar op 18 januari in de bus naast het meisje. Hij deed alsof hij telkens zijn telefoon uit zijn broekzak pakte en raakte daarbij haar bovenbeen aan. Ook zou hij een hand op haar billen hebben gelegd. Na de busrit stapte het meisje in Hoogeveen naar de politie.Ze liet daarbij een filmpje zien dat ze stiekem had gemaakt. Ze zou zo’n tien tot vijftien keer zijn aangeraakt. De rechter is ervan overtuigd dat de actie van de man intimiderend en vervelend was.Op het filmpje is niet te zien dat ook haar billen werden aangeraakt. En alleen het aanraken van het bovenbeen valt niet in de categorie ‘ontucht’. Zeker niet als het ook niet duidelijk is dat daar een seksuele lading aan kleeft."Dit kan niet worden gekwalificeerd als seksueel contact in strijd met de sociaal-ethische norm”, zei de rechter. Het slachtoffer vroeg een schadevergoeding van vijfduizend euro. Dat bedrag werd vanwege de vrijspraak niet toegewezen.