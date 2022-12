Volgende week gaat het energieplafond in, maar hoe werkt dat?

Vanwege de hoge energielasten heeft de overheid een energieplafond ingesteld. Maar hoe zit dat precies? Hoe werkt het energieplafond en hoe werkt het prijsplafond?

Omdat beide per 1 januari ingaan, leek het de Zoek Het Uit! -redactie een goed idee om het uit te leggen.

Volgend jaar mag je 2900 kWh aan elektriciteit en 1200 m3 gas gebruiken. Binnen die hoeveelheid wordt het standaardbedrag 0,40 euro per kWh elektriciteit en 1,45 euro per m3 gas. Dat houdt dus in maximaal 1160 euro aan elektriciteit en 1740 euro aan gas, maar dan moet je je wel aan de regels houden.

Is het tarief in het contract lager dan het tarief van het prijsplafond? Dan geldt voor het totale verbruik het tarief uit het contract. Niemand is dus duurder uit. Het prijsplafond geldt zowel voor variabele als vaste contracten.

Niet alles meteen gebruiken

Toch moet je wel opletten, want je mag niet op 1 januari al alles er doorheen stoken. Hoeveel je wel mag gebruiken ligt aan de datum van de jaarrekening van je energiemaatschappij.

Krijg je bijvoorbeeld je jaarrekening precies op de middelste dag van het jaar (2 juli), dan mag je 708,27 m3 gas en 1445,52 kWh elektriciteit verbruiken in het eerste half jaar. Je hebt dan nog ruim 491 m3 gas en ruim 1454 kWh elektriciteit over voor de tweede helft van het jaar.

Om tot die hoeveelheden te komen hanteert de overheid een hoeveelheid die je per dag mag gebruiken. Op 1 januari mag dus bijvoorbeeld maximaal 11,32 kWh aan elektriciteit gebruikt worden en 7,17 m3 aan gas, maar op 27 augustus gaat het om 6,44 kWh en 0,60 m3. Het is niet zo dat als je per dag over je daghoeveelheid komt, je al moet betalen. Je kunt dus een dag met veel verbruik, compenseren met een dag met minder verbruik. Als beide dagen maar binnen je betaalperiode vallen.

Elke maand een ander verbruik