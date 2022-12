Vuurwerk verkopen vanuit de garage: 'Je doet andere mensen er een plezier mee'

Al veertig jaar is de familie Hilbrink hét verkooppunt voor vuurwerk in Stuifzand. Eerst hielpen Gea Hilbrink en haar man haar schoonouders en nu doen ze het al weer vele jaren zelf.

"We hebben zelf ooit eens politie aan de deur gehad toen we vuurwerk in huis hadden. Mijn man vertelde dat op het werk aan iemand die gespecialiseerd is in gevaarlijke stoffen. Die vroeg zich af of er ook een verkooppunt van vuurwerk in de buurt van Stuifzand was. Dat was er niet. Hij zei dat je dat aan kon vragen en bood aan om te helpen om dat verder te regelen. Zo is het gekomen."

Vuurwerkverkoop is bijpraatmoment

De hele familie werkt mee. Hun dochter die in de zorg werkt neemt vrij om te helpen en ook hun zoon is van de partij. "Ik ben zelf dol op vuurwerk. Ik steek het zelf ook graag af. En je kan andere mensen veel plezier doen. En wat ook wel leuk is: je ziet mensen die je normaal niet ziet. Een keer per jaar komen die dan vuurwerk halen. Dan kletsen we even bij. Kopje koffie erbij. Gezellig", aldus Gea Hilbrink.

De verkoop van vuurwerk moet aan strenge eisen voldoen. Dus zelfs met de vuurwerkramp in Enschede in haar achterhoofd vindt Gea Hilbrink het niet eng om vuurwerk aan huis te verkopen. "Er is een sprinklerinstallatie en we hebben een eigen waterbron bij huis omdat de waterleidingmaatschappij ons van onvoldoende water kan voorzien. Bovendien kun je vuurwerk alleen maar aansteken bij het lontje. Of je moet een heel grote brand krijgen. Je kan proberen om zo'n doos in de brand te steken, maar dat lukt niet. Je moet echt bij het lont beginnen."

Strenge regels

Het vuurwerk staat niet in de winkel; daar staan alleen dummies. In twee bunkers achter hun huis ligt het opgeslagen. Hilbrink laat een grote kartonnen doos zien en snijdt die open. Eronder zit nog een verpakking van gaas. "Dit is allemaal gekomen na de ramp in Enschede. Dat gaas moet voorkomen dat je die explosies krijgt." De regels zijn dat onverpakt en verpakt vuurwerk niet bij elkaar mogen liggen.