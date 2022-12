Kinderafdelingen voller vanwege opmars RS-virus en griep, maar het is 'goed te doen'

Het is druk op de kinderafdelingen van de Drentse ziekenhuizen, maar dat is niet uitzonderlijk voor deze wintermaanden waar het RS-virus en de griep de kop opsteken.

"We hebben te maken met een piek, de afdeling ligt hier vol", meldt een woordvoerder van Treant Zorggroep, met ziekenhuizen in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal. "Maar dat is ieder jaar zo. De ene keer ligt het hoogtepunt in december, en soms in januari. We zijn niet anders gewend."

Treant heeft nog genoeg bedden om nieuwe, jonge patiëntjes op te nemen. En lukt dat een keer niet, dan kunnen zij terecht in andere ziekenhuizen in Noord-Nederland. De onderlinge samenwerking is goed, stelt Treant.

WZA: 'Goed te doen'

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) vindt het momenteel ook 'goed te doen'. "Het loopt niet over. Zo nu en dan krijgen we te maken met pieken, maar op dit moment is daar geen sprake van."

Zowel het WZA als Treant hebben geen kinderintensivecare. De dichtstbijzijnde afdeling zit in het UMCG in Groningen. Daar is het aantal ic-bedden uitgebreid van zestien naar twintig. Meer plekken kunnen niet worden gecreëerd. "Een van de oorzaken is het RS-virus, maar ook andere virussen en een bacterie die rondwaart spelen ons parten", zegt het ziekenhuis bij RTV Noord

Ziekenhuis Isala in Meppel ontvangt geen zieke kinderen, die worden opgenomen in Zwolle. Maar daar zitten wel Drentse patiënten tussen. "We hebben het hier druk, vergelijkbaar in de jaren voor de uitbraak van het coronavirus. Maar het is goed te doen", vertelt een woordvoerder. "Al weten we niet hoe de situatie zich verder ontwikkelt."

'Geen paniek'

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland waarschuwde gisteren dat alle intensivecareafdelingen voor kinderen 'helemaal vol liggen' en dat zich een 'dramatisch scenario' ontvouwt. Vandaag volgt er spoedoverleg tussen de zeven universitaire ziekenhuizen.