Burgemeesters verzetten zich tegen sluiting jeugdgevangenis Veenhuizen

Klaas Smid, burgemeester van de gemeente Noordenveld, is de initiatiefnemer van de brief. "Veenhuizen heeft de enige jeugdgevangenis van het Noorden", laat hij weten op de vraag waarom het zo belangrijk is dat de gevangenis openblijft. "Sluiting zou betekenen dat alleen Lelystad en Nijmegen als alternatieve locaties overblijven."Volgens de burgervader druist sluiting van de gevangenis in tegen het gegeven dat jongeren dicht bij hun woonplaats moeten worden gedetineerd. "In Veenhuizen kan er nog gebruik worden gemaakt van het netwerk en contacten van zorginstellingen en gemeenten in de buurt", stelt hij."Maar denk ook aan het terugkeren van deze jongeren in de maatschappij en de bezoekmogelijkheden", gaat hij verder. "Het zou slecht zijn als je helemaal bent overgeleverd aan Nijmegen en Lelystad."Het feit dat de helft van de cellen in de jeugdgevangenis van Veenhuizen momenteel niet gebruikt wordt, vindt Smid geen goed argument om de deur dan maar helemaal dicht te gooien. "Over de capaciteit kun je altijd wel discussiëren, dat is af en toe ook een heel tijdelijk verschijnsel. Gelet op alle problemen rondom jeugddetentie, denk ik dat er volop plaats is voor een jeugdgevangenis in het Noorden."De burgemeester laat tevens weten dat niet alleen zijn collega's in de bovenste drie provincies achter de brandbrief staan. "Strafrechtadvocaten hebben mij eveneens te kennen gegeven achter de brief te staan, ook zij zijn fel tegen sluiting van de gevangenis", zegt Smid."Ik denk dat je het moeilijk kunt verklaren waarom je in het Noorden geen jeugdgevangenis meer hebt", meent hij. "Je haalt jeugdigen helemaal uit hun omgeving, maar ook de hele expertise van de jeugdgevangenis als keten zal in de regio verdwijnen. Dat is een hele slechte zaak voor het Noorden. Er zijn bovendien 110 arbeidsplaatsen mee gemoeid, dus sluiting betekent ook wat voor de werkgelegenheid."Smid hoopt van harte dat de Tweede Kamer het besluit om de jeugdgevangenis te sluiten, heroverweegt. Aan de 32 burgemeesters die hun handtekening al onder de brandbrief hebben gezet, zal het in ieder geval niet liggen. "Ik ben blij om te constateren dat de steun om sluiting te voorkomen, breed aanwezig is", aldus Smid.