Bijna 1100 deelnemers doen mee aan zware editie Drenthe 200

De zesde editie van de Drenthe 200 - een mountainbikewedstrijd dwars door de provincie - belooft een zware te worden. Vanochtend startten de eerste deelnemers om 6 uur vanuit Roden.

Het startsein werd gegeven aan de Kanaalstraat in Roden, pal voor fietsenzaak Velodroom. Binnen konden deelnemers hun startnummers ophalen en hun fiets nog eenmaal controleren. Daarna startten de deelnemers in vijf verschillende groepen. In de laatste groep zitten ook de deelnemers van de estafette, die dit jaar voor het eerst wordt gehouden. Tijdens de estafette fietsen duo's elk 'slechts' 100 kilometer.

'Geen helletocht'

De regen en de wind maakten het vanochtend niet per se heel goed toeven in Roden. Organisator Johan Wekema verwacht dan ook een zware editie. "Er is behoorlijk wat regen en wind, we hopen dat het gedurende de dag wat beter wordt."