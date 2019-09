De Swaneburg in Coevorden kan eindelijk van het gas af

Er gingen de nodige vergaderingen en haalbaarheidsonderzoeken aan vooraf, maar de kogel is door de kerk. Zwem- en sportaccommodatie De Swaneburg in Coevorden kan zodanig aangepast worden dat het in de toekomst zonder gas kan.

De gemeenteraad besloot vanavond unaniem om in te stemmen met een subsidie van 150.000 euro. De provincie heeft 140.000 toegezegd. Daarnaast gaat De Swaneburg nog ruim twee ton lenen, zodat er een half miljoen beschikbaar is voor het project.De besluitvorming werd eerder uitgesteld, omdat een meerderheid in de raad een 'second opinion’ wilde, omdat er twijfels waren over de haalbaarheid en exploitatie.Uiteindelijk gaven alle partijen groen licht en kon projectleider en bestuurslid Anton Beekman tevreden het gemeentehuis verlaten.Voor Beekman had het tweede haalbaarheidsonderzoek niet gehoeven. “Het heeft voor een half jaar vertraging gezorgd en intussen zijn de kosten 3 procent hoger geworden. Maar goed, ik ben tevreden, we kunnen aan de slag.” Zwemmers gaan volgens Beekman geen last krijgen van de uit te voeren maatregelen om De Swaneburg te verduurzamen.