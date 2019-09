Formateur in Westerveld aan de slag met vormen nieuw college

De gemeenteraad van Westerveld sprak vanavond over het rapport van Herweijer over de crisis in het college. Die crisis is ontstaan nadat wethouder Wilfried de Jong van Progressief Westerveld opstapte. Hij voelde zich te veel gegijzeld door zijn eigen fractie.Herweijer sprak met alle fracties en schreef zijn uitkomsten op.Alle fracties, behalve Progressief Westerveld, konden zich vinden in de conclusies van de informateur. Alleen de fractie van Progressief Westerveld niet. Zo zei fractievoorzitter Hans de la Mar.“We hebben twee uur gesproken met de informateur en hebben het zo feitelijk mogelijk willen doen. We zijn teleurgesteld en vinden onze inbreng niet terug. Onze kant van de zaak zit er niet in. We vragen ons af of er een ander rapport had gelegen als we geen gesprek hadden gehad."CDA-fractievoorzitter Gerjo Ballast vroeg zich af of de fractie van Progressief Westerveld haar eigen rol wel erkent in de crisis. “Heeft u niets geleerd van de ontstane situatie? Herkent u dat u het college in het vaarwater heeft gezeten?” De la Mar antwoordde: “Nee. Dat herken ik niet.”Fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA benadrukte het nog maar eens in zijn bijdrage. “Ze hebben allemaal schuld aan de crisis. DSSW-SW en GB hebben het laten gebeuren. Je had ook kunnen ingrijpen.” Uiteindelijk erkenden alle drie de coalitiepartijen dat ze schuld hebben aan de crisis.Het was voor het eerst dat de twee overgebleven wethouders, Doeven en De Haas, hun mening gaven over wat er in hun college gebeurde.“Ik voel me verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. We zijn met drie gestart en met vertrouwen. En zo voelde dat ook", zo zei wethouder Henk Doeven van DSSW-SW. "Ik trek het mij persoonlijk aan dat er een wethouder is weggegaan. Daar baal ik ontzettend van. En heb ik er iets van geleerd? Ja. Dat we misschien eerder en openlijk kritiek op elkaar moeten uiten.”Zijn collega Jelle de Haas van Gemeentebelangen reageerde ook. De Haas was vooral fel richting de fractie van Progressief Westerveld. “Ik begrijp niet dat u zegt dat een wethouder losstaat van zijn fractie. Dat is nou precies wat er niet is gebeurd. We hebben getolereerd dat we ons lieten gijzelen door de fractie van Progressief Westerveld. We hadden drie wethouders, maar feitelijk waren het er veel meer. Er zaten te veel mensen aan het stuur."Nu hoogleraar Michiel Herweijer de opdracht heeft om een nieuw college te formeren, kunnen de gesprekken beginnen. Alle partijen willen meedenken. Ook Progressief Westerveld. Als het maar een college wordt met een plan voor de komende jaren dat niet helemaal dichtgetimmerd is.De VVD-fractie solliciteerde openlijk naar een plek in het nieuwe college. “We zijn als VVD zeker bereid om mee te praten. We zijn het over heel veel punten nu al eens. En we willen een aantal zaken veranderen.”Voor een nieuw college zou dit ook de meest eenvoudige weg zijn. Samen met DSSW-SW en Gemeentebelangen hebben ze een meerderheid. De partij kan ook voldoen aan het advies van Herweijer over een nieuwe wethouder.Volgens Herweijer is de keuze voor een ervaren wethouder in deze situatie het beste. En die heeft de VVD. Sinds de verkiezingen zit voormalig wethouder Klaas Smidt thuis. Hij zou zo zijn oude portefeuille financiën weer op kunnen pakken.De partijen denken er binnen drie weken uit te zijn.