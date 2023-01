Coevorden blikt terug op een historisch cultureel jaar, De Wolden kijkt uit naar kunst op het platteland

Hemelsbreed zo'n twintig kilometer verderop zit wethouder Albert Haar aan een bureau dat niet zo vol ligt met flyers van reeds georganiseerde evenementen. Wel staat er een trekkertje voor hem. Dat heeft alles te maken met het thema van de volgende Culturele Gemeente van Drenthe: "De gemeente heeft de titel hierheen getrokken, maar de speciaal opgerichte stichting Wiedewold trekt nu de kar en daar komen een hele hoop activiteiten uit voort."

Haar heeft er zin in, maar vindt het ook spannend: "Het spannende vind ik, of het ons lukt om iedereen erbij te betrekken. Veel mensen denken dat de cultuur dan voor de 'happy few' is, niet voor het gewone volk. Wij willen ervoor zorgen dat het voor Jan met de pet én voor degenen met de hoge hoed is. Dat vind ik wel een uitdaging."

Toekomst van het platteland

Het thema van de plattelandsgemeente De Wolden wordt: de toekomst van het platteland. "Dan heb je het over trekkers, maar ook over de jeugd", vertelt wethouder Haar. Verbind zo'n beladen onderwerp maar eens aan een cultureel jaar. Daar heeft de gemeente professionals voor nodig: "Kunstenaars bedenken wat nieuws. Die bewandelen andere paden dan mensen in de politiek."

De gemeente zoekt daarvoor de samenwerking met kunstenaars van binnen en buiten de gemeente: "Er zit bijvoorbeeld een food-designer bij", geeft Haar aan. "We zijn een gemeente waar veel voedsel geproduceerd wordt. Wat kun je daar nou mee bedenken in kunstzinnig opzicht? Zo iemand kan ons misschien op geweldige nieuwe ideeën brengen. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar."

Eerder werd al bekend dat er een tijdelijk dorp in het midden van de gemeente komt, dat het centrum vormt waar alle creatieve activiteiten en projecten samenkomen in het culturele jaar. Een van de kunstprojecten zal volgens de wethouder gaan over circulariteit: "Dan bedoelen we kringloop, hergebruik van materialen of afval. Dat willen we verpakken in een kunstproject of expositie."

"Kijk maar naar de molen De Vlijt, dat is een perfect voorbeeld van circulariteit: hij stond ooit in Zuid-Holland, is daar afgebroken en hier in Zuidwolde weer opgezet", weet Haar te vertellen.

Impuls

Wethouder Haar ziet het culturele jaar als een impuls voor cultuur in De Wolden: "Het is niet zo dat er meer van hetzelfde gebeurt, maar dat er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Daarvoor heb je alle clubs hier hard bij nodig. Je wilt dat er na die twee jaar iets van over blijft."