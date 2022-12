Cel voor zware mishandeling in woning Emmen

Voor poging tot zware mishandeling is een 28-jarige man uit Emmen veroordeeld tot 205 dagen cel, waarvan 90 voorwaardelijk. Twee mannen liepen botbreuken op in het gezicht. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De agenten gingen op 25 juli af op een uit de hand gelopen ruzie in een woning aan de Klepel in Emmen. Het groepje dat daar was, was net terug van een festival in Emmen. Het huisraad was aan gort geslagen en twee mannen hadden ernstige verwondingen in het gezicht.