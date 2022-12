Weerjaar 2022 in een notendop: Warm en extreem zonnig

Een foto van een dansend Drents koppel verscheen afgelopen jaar in de app van de weerwaarnemers: er was een regendans nodig. Een duik in het weerjaar 2022, van een stormachtig februari tot een kil april en de torenhoge opbrengsten van Drentse zonnepanelen.

Voor winterliefhebbers viel er in januari niets te beleven. Na een uitzonderlijk warme jaarwisseling, bleef januari vorst- en sneeuwloos en kwam in februari de straalstroom vol op stoom. Deze atmosferische reuring leidde tot drie stormen die halverwege de maand over ons heen kwamen. Dudley, Eunice en Franklin passeerden en leverden veel wind en veel regen op.

Eunice was de wildste op 18 februari, met in Hoogeveen windstoten met een uitschieter van 132 km/uur. Er stond bovendien een volle stormwind, 9 Beaufort, op Eelde. Heel wat bomen en schuren waaiden om. Geert Meekhof uit Diever had de hoogste maximale windstoot van de waarnemers: 111 km/uur. Het was de rest van de maand vooral ontzettend nat. Kanalen en vaarten liepen over, velden stonden blank. De Drentse hoofdvaart neigde bij Bovensmilde over de weg te gaan en ook de Norgervaart stond tot de rand toe vol.

April te kil

Na de onstuimige februari volgde een droge en zonnige maartmaand. April startte met sneeuwbuien, terwijl velen juist lonkten naar het voorjaar. Lentewarmte wilde niet echt doorbreken, waardoor april een kille maand werd. Dat werd gecompenseerd door mei, waarin ook de eerste officiële 25 graden werd meegepakt. In Hoogeveen steeg de temperatuur in deze periode naar 25,2 graden. Later in de maand was het juist weer wat frisser, met het dieptepunt in het Hemelvaartweekend van 26 tot en met 29 mei. Mensen liepen met dikke truien over de camping.

Zonne-energie door het dak

Juni, juli en augustus konden waren de hoogzomermaanden. We hadden in Drenthe net wat minder extremen dan in Midden- en Zuid-Nederland. We kregen nog geregeld enige neerslag over ons heen en de warmte was minder heftig. Toch kon ook Drenthe rekenen op serieus tropische dagen: 18 en 19 juli. Die tweede was de heetste, met 35,6 graden in Eelde (plek vijf positie van warmste dagen ooit) en 36,5 in Hoogeveen.

In de volgende maand beleefden we een hittegolf, die 7 á 8 dagen duurde. Na een relatief 'normale' junimaand voor wat betreft regen, verliepen juli en augustus droog. De waarnemer in Gieten kwam in augustus op een wel zeer schamele 19 millimeter. Ook Zuidwolde was deze maand met 21 millimeter zeer droog. Toch waren er ook eind augustus nog boeren met een volledige groene weide, zoals Gerrit Woertink in Wijster. Ondertussen gingen de opbrengsten van zonnepanelen in heel Drenthe sky-high.

Mild najaar

In de loop van september werd weerwaarnemer Hans Breider tot een regendans verleid in de appgroep. En het hielp: het kwam met bakken uit de lucht. September werd een natte maand. De natuur en landbouw waren er aan toe. Oktober volgde met buien en met warmte. De liefhebber kon tot ver in oktober de korte broek aan. December trapte vervolgens ineens erg koud af. We rolden een vorstperiode in die halverwege de maand naar grootschalige - maar kortdurende - schaatspret leidde. De wisselvalligheid keerde al gauw weer terug.

De getallen

Tot slot de lijstjes van 2022: Eelde eindigde met een gemiddelde jaartemperatuur van 10,8 graden op plek twee van warmste jaren sinds 1906, samen met 2020. Op kop staat nog steeds 2014. De zon heeft recordveel geschenen.