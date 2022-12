Klanten van Voedselbank Zuidwest-Drenthe genieten van Derde Kerstdag

Het restaurant ontvangt geen geld van de voedselbank om deze avond te organiseren. "Eerste en Tweede Kerstdag is voor ons handel, Derde Kerstdag draaien we vanuit het hart. Voorheen ging ik naar onze leveranciers. Dan kreeg ik van de wijnleverancier een paar doosjes wijn, van de slager een beenham en van de visboer een stuk zalm, maar we hebben de afgelopen jaren allemaal te maken gehad met de gevolgen van corona, dus dit jaar draag ik het zelf."

Voor Kieviet zijn het drukke dagen. "Voor Kerst zijn we druk met de voorbereidingen en tijdens de kerstdagen werken we zeventien uur per dag." Maar het is volgens Kieviet ook vooral heel gezellig. "Als de gasten weg zijn, gaan wij met het team eten. Op Derde Kerstdag is het dan 's ochtends wel even moeilijk wakker worden, maar na een rondje met de hond gaan we er weer vol gas voor."