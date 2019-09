'Overname historische rijksgebouwen in Veenhuizen niet zonder bruidsschat'

"We zullen een investeringsplan moeten maken. En er zitten veel grote onrendabele panden bij, zoals kerken en andere grote gebouwen, zoals een voormalige gevangenis. Willen we die voor de toekomst behouden en goed onderhouden, dan moet er wel geld bij", zegt directeur Sonja van der Meer van Het Drentse Landschap.Al zo'n zes jaar is de Drentse natuur- en erfgoedorganisatie onderweg, om Veenhuizen in handen te krijgen. En daarvoor zocht ze samenwerking met Stichting Boei en de Nationale Monumentenorganisatie (NMo)."We houden ons steeds meer bezig met behoud van Drents erfgoed, en hebben al ruim driehonderd historische bouwwerken in beheer, zoals molens, kerken en landhuizen. Veenhuizen past daar heel goed bij. Het is van grote waarde om al die oude rijksgebouwen in het gevangenisdorp goed te beheren. Maar als organisatie zijn we te klein om deze klus alleen te doen. Vandaar dat we als consortium optreden, om deze overdracht van het Rijksvastgoedbedrijf ook te doen slagen."Het Rijksvastgoedbedrijf wil de panden afstoten, omdat ze al lange tijd geen overheidsfunctie meer hebben. Deze zomer werden de tachtig panden, samen goed voor 114 hectare, officieel te koop gezet. Daaronder het Gevangenismuseum, de Koepelkerk, de Grote Kerk van Veenhuizen, de Marechausseekazerne, Maallust, de vroegere halfopen inrichting Groot-Bankenbosch en het huidige hotel 'Bitter en Zoet'.De rijksdienst wil alles als één ensemble overdragen. Het liefst aan een ervaren en deskundige partij, om zo de toekomst van het erfgoed te garanderen. Dat er een Unesco Werelderfgoedstatus aan zit te komen, speelt daarbij ook een rol. "Het is ook voor Unesco een voorwaarde dat het in beheer is bij één partij", vertelt Van der Meer.Hoewel tachtig panden erbij 'zeker een hele klus is' volgens Van der Meer, is Het Drentse Landschap volgens haar wel wat gewend. "We kregen in 1999 het beheer over monumentendorp Orvelte, dat zijn ook 64 panden. Maar we hebben nu niet voor niks samenwerking gezocht. De NMo heeft ervaring, doordat ze vestingstad Naarden overnam, en Stichting Boei heeft veel expertise op het gebied van het herbestemmen van dit soort gebouwen. Zo staan we met z'n drieën sterk", vertelt Van der Meer.Maar ondertussen is er frustratie onder lokale ondernemers die als trouwe huurders van de rijksgebouwen in het traject compleet genegeerd worden. En daar balen ze van. "Dit duurt nu al jaren dit proces, en zolang kunnen ze niet uitbreiden of nieuwe onwikkelingsplannen maken. Want het Rijksvastgoedbedrijf heeft alles op slot gezet, en met wie heb je straks als huurder te maken", vertolkt voorzitter Addy Rutgers van de nieuwe Ondernemerskring Veenhuizen het gevoel.Ook steekt het enkele ondernemers dat ze als particulier geen bod kunnen doen op hun huurpand. "Ze zitten er al jaren, hebben er een goedlopend bedrijf, waarom zouden ze zelf geen eigenaar kunnen worden. Waarom geen maatwerk, als ze al die jaren al hebben bewezen goed voor hun pand te zorgen", zegt Rutgers.Sonja van der Meer van het Drentse Landschap snapt de frustratie onder de Veenhuizer ondernemers. "Vanuit ondernemersoogpunt snap ik dat ze graag vooruit willen, en ook duidelijkheid willen over hun toekomst. Als dat er niet is, is dat natuurlijk een drama. Ook wij willen dat graag, want het proces duurt nu al erg lang. Hopelijk zijn we volgend jaar na de zomer eindelijk zover dat we kunnen zeggen, het is gelukt."Dat een aantal ondernemers ook graag hun eigen pand had willen aankopen, vindt Van der Meer ook wel te begrijpen. "Ik snap dat ze het liefst zelf hadden willen kopen, maar vergis je niet. Onderhoud van al die panden kost veel geld en het is toch verstandiger dat je dat laat doen door organisaties als de onze."Volgens Van der Meer verandert er voor de huurders niks als de tachtig panden straks definitief naar het Drentse Landschap overgaan, en haar twee partners. "En wij gaan ook graag in overleg met de Ondernemerskring."Die afspraak is er mogelijk al in oktober, want vanuit die hoek is een uitnodiging onderweg, zo laat voorzitter Addy Rutgers weten. "We willen er graag meer bij betrokken worden, zodat iedereen weet hoe men in de wedstrijd zit."